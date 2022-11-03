Португальці були стриманими до перерви – забили зусиллями Рамуша, пропустили від Чері з пенальті. У другому таймі машина завелась і її було складно зупинити. У ворота ізраїльтян влетіло 5 голів, останній з яких аж у доданий арбітром час.

Мілан розбив Зальцбург і вийшов у плей-офф Ліги чемпіонів, Бенфіка дивом зіпсувала перспективи ПСЖ в 1/8 фіналу

Гольова феєрія дуже допомогла Бенфіці. Річ у тім, що вона разом з ПСЖ набрала 14 очок і мала однакову різницю забитих і пропущених (16:7). У боротьбі за перше місце вирішальним став показник голів на виїзді (9 проти 6), який і дозволив "орлам" фінішувати першими у квартеті Н. Маккабі Хайфа вилетів з єврокубків.