ПСЖ не зумів перемогти Бенфіку у 3-му турі Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.

Португальці почали активніше, але клас парижан дався взнаки. Мессі з лінії штрафного в один дотик по чарівній траєкторії пробив у дальню дев'ять. Данілу теж забив, щоправда у свої.

Бенфіка стримала ПСЖ у Лізі чемпіонів, попри шикарний гол Мессі, Ді Марія самотужки обіграв Маккабі для Ювентуса

Фантастичні сейви у другому таймі здійснював Влаходімос, який допоміг Бенфіці зберегти нічию. "Орли", як і ПСЖ, мають по 7 залікових балів та розташувались на вершині групи H. Матч-відповідь відбудеться 11 жовтня.