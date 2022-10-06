Голасо Месси в видеообзоре поединка Бенфика – ПСЖ – 1:1
08:31 - Читати українською
ПСЖ не сумел победить Бенфику в 3-м туре Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.
завершено
Лионель Месси 22’
22’ Лионель Месси
Португальцы начали активнее, но класс парижан сказался. Месси с линии штрафной в одно касание по волшебной траектории пробил в дальнюю девять. Данилу тоже забил, правда, в свои.
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Фантастические сейвы во втором тайме совершал Влаходимос, который помог Бенфике сохранить ничью. "Орлы", как и ПСЖ, имеют по 7 зачетных баллов и расположились на вершине группы H. Ответный матч состоится 11 октября.
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