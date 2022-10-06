ПСЖ не сумел победить Бенфику в 3-м туре Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.

Португальцы начали активнее, но класс парижан сказался. Месси с линии штрафной в одно касание по волшебной траектории пробил в дальнюю девять. Данилу тоже забил, правда, в свои.

Бенфика сдержала ПСЖ в Лиге чемпионов, несмотря на шикарный гол Месси Ди Мария самостоятельно обыграл Маккаби для Ювентуса