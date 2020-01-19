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Гент з Безусом та Пластуном переміг Мускрон

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Гент з Безусом та Пластуном переміг Мускрон
Лоран Депуатр / фото ФК Гент

Гент виявився сильнішим за Мускрон в матчі 22-го туру чемпіонату Бельгії. Читайте звіт про матч на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Бельгії 2019/20, 22-й тур

Гент – Мускрон – 3:1

Голи: Депуатр, 9, Девід, 75, 77 – Осабутей, 51

Гент вдома переграв Мускрон. Рахунок відкрив Депуатр, однак по перерві Осабутей зрівняв становище. Однак після замін Романа Безуса (українець провів на полі 60 хвилин) та Чакветадзе Гент зумів добити суперника, дубль за 2 хвилини оформив Девід. Додамо, що Пластун провів на полі повний матч, тоді як Яремчук пропустив гру через пошкодження.

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Таким чином, Гент набрав 42 очки та наблизився до лідера – Брюгге – на відстань 7 пунктів, але команда Соболя має аж 2 гри у запасі. Мускрон з 27 заліковими балами залишився на 10 місці.

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Теги
Українці за кордоном Ігор Пластун Ігор Пластун Гент Гент Бельгія Роман Яремчук Роман Яремчук Мускрон Мускрон Роман Безус Роман Безус
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