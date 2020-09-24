"Как я и говорил ранее, главное в этой игре – результат, и им я очень доволен. Второй тайм дался нам лучше. Впереди у нас еще ответная игра, и мы должны уже начинать готовиться к ней.

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Сегодня мы начали очень хорошо, забили быстрый мяч, и я надеялся, что нам удастся забить и второй, и третий гол. Но, к сожалению, мы потеряли нити игры, и соперники, поймав кураж, создали давление на наших защитников и заработали стандарт, с которого и отыгрались в первом тайме.

Игра была быстрой, в том числе из-за того, что поле было скользким, было много контактной борьбы, поэтому я решил ничего не менять в перерыве, а сделать замены во втором тайме, поскольку очень трудно входить в такую ​​игру", – цитирует Луческу официальный сайт Динамо.

Напомним, Динамо в первом поединке плей-офф квалификации Лиги чемпионов 2020/21 на выезде одолело Гент 2:1 и уже 29 сентября будет ждать подопечных Вима Де Декера в ответном матче в Киеве.

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