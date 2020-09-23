Гент – Динамо: кияни визначали виконавця штрафного удару за допомогою дитячої гри
23:27 - Читать на русском
Курйозний епізод трапився під час поєдинку кваліфікації Ліги чемпіонів за участі динамівців.
завершено
41’ Тім Кляйндінст
53’ Роман Безус
Карлос Де Пена 79’
41’ Тім Кляйндінст
53’ Роман Безус
79’ Карлос Де Пена
На 27-й хвилині двобою Гент – Динамо арбітр призначив штрафний удар на користь гостей.
Гент – Динамо Київ: онлайн-трансляція матчу ЛЧ
Пробивати стандарт хотіли одразу двоє гравців киян Микола Шапаренко та Карлос Де Пена. Футболісти вирішили суперечку за допомогою гри "Камінь, Ножиці, Папір", де переміг уругвайський хавбек.
Варто відзначити, що після удару Карлоса м'яч потрапив точно у руки голкіпера Гента.
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