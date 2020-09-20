"Матч проти Мускрона? Це дуже дивна гра, повна емоцій. Ми могли вирішити результат матчу швидше. Ми поспішали і довго тримали напругу. Але те, що у нас є моменти – це добре, раніше з цим були проблеми.

Яремчук робить те, на що здатні небагато інших нападників у Бельгії, – тренер Гента

Не все було добре, але я бачу прогрес. Приємно повернутися додому з трьома очками. Це було важливо для впевненості перед матчем проти Динамо. Я все ще бачу багато недопрацювань. Часом ми повільно віддавали передачі, робили занадто багато торкань. Але це логічно після такого старту.

Результати, подібні до сьогоднішньої – найкращий стимул, щоб швидко все виправити. Сподіваюся, зможу відновити достатню кількість гравців перед матчем з Динамо, тому що у нас багато дрібних травм", – поділився Де Декер у коментарі офіційному сайту Гента.

Нагадаємо, Гент мінімально обіграв Мускрон (1:0), Яремчук не реалізував пенальті, а його гол скасували після перегляду VAR.

Яремчук не реалізував пенальті та забив із офсайду, але Гент зумів здобути перемогу