Гент – Динамо: Де Декер озвучив проблеми бельгійців напередодні поєдинку в Лізі чемпіонів
Головний тренер Гента Вім Де Декер поділився очікуваннями від матчу Ліги чемпіонів проти київського Динамо.
"Матч проти Мускрона? Це дуже дивна гра, повна емоцій. Ми могли вирішити результат матчу швидше. Ми поспішали і довго тримали напругу. Але те, що у нас є моменти – це добре, раніше з цим були проблеми.
Яремчук робить те, на що здатні небагато інших нападників у Бельгії, – тренер Гента
Не все було добре, але я бачу прогрес. Приємно повернутися додому з трьома очками. Це було важливо для впевненості перед матчем проти Динамо. Я все ще бачу багато недопрацювань. Часом ми повільно віддавали передачі, робили занадто багато торкань. Але це логічно після такого старту.
Результати, подібні до сьогоднішньої – найкращий стимул, щоб швидко все виправити. Сподіваюся, зможу відновити достатню кількість гравців перед матчем з Динамо, тому що у нас багато дрібних травм", – поділився Де Декер у коментарі офіційному сайту Гента.
Нагадаємо, Гент мінімально обіграв Мускрон (1:0), Яремчук не реалізував пенальті, а його гол скасували після перегляду VAR.
Яремчук не реалізував пенальті та забив із офсайду, але Гент зумів здобути перемогу