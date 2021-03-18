Гармати Де Брюйне та Мессі, хитрість одноклубника Маліновського – УЄФА обрав претендентів на найкрасивіший гол у ЛЧ
Союз європейських футбольних асоціацій у своїх соціальних мережах розпочав голосування за найкрасивіший гол серед матчів-відповідей 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
На нагороду претендують Кевін де Брюйне, Луїс Мурієль, Мохамед Салах та Ліонель Мессі, повідомляє офіційний Instagram УЄФА.
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Де Брюйне класно поцілив у дев'ятку з-за меж карного майданчика у ворота Борусії М, а Мурієль не без допомоги Маліновського обхитрив Куртуа та забив зі штрафного у ворота Реала.
Салах забив у ворота РБ Лейпциг і в другому матчі, цього разу після непоганої комбінації та обіграшу захисника. Четвірку претендентів завершив Мессі, який метрів з 30 прошив Кейлора Наваса. Проголосувати за фаворита можна за посиланням.
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