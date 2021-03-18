На награду претендуют Кевин де Брюйне, Луис Муриель, Мохамед Салах и Лионель Месси, сообщает официальный Instagram УЕФА.

Малиновский и Муриэль обманули Куртуа – голкипер Реала рассказал детали разговора с украинцем

Де Брюйне классно попал в девятку из-за пределов штрафной в ворота Боруссии М, а Муриэль не без помощи Малиновского обхитрил Куртуа и забил со штрафного в ворота Реала.

Салах забил в ворота РБ Лейпциг и во втором матче, на этот раз после неплохой комбинации и обыгрыша защитника. Четверку претендентов завершил Месси, который метров с 30 прошил Кейлора Наваса. Проголосовать за фаворита можно по ссылке.

Маліновський безсилий в ЛЧ: ноу-хау Аталанти шокувало, але Зідан – не фізрук