Пушки Де Брюйне и Месси, хитрость одноклубника Малиновского – УЕФА выбрал претендентов на самый красивый гол в ЛЧ
Союз европейских футбольных ассоциаций в своих социальных сетях начал голосование за самый красивый гол среди ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.
На награду претендуют Кевин де Брюйне, Луис Муриель, Мохамед Салах и Лионель Месси, сообщает официальный Instagram УЕФА.
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Де Брюйне классно попал в девятку из-за пределов штрафной в ворота Боруссии М, а Муриэль не без помощи Малиновского обхитрил Куртуа и забил со штрафного в ворота Реала.
Салах забил в ворота РБ Лейпциг и во втором матче, на этот раз после неплохой комбинации и обыгрыша защитника. Четверку претендентов завершил Месси, который метров с 30 прошил Кейлора Наваса. Проголосовать за фаворита можно по ссылке.
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