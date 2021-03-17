"Ми прекрасно грали в обороні. Знали, в який момент варто зробити крок назад, а коли необхідно вийти вперед, щоб включити пресинг. Пару раз довелося робити сейви після ударів Сапати. Був ще гол Мурієля.

Реал – Аталанта – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Насправді я думав, що Маліновський битиме в мій кут. І пізніше він сказав мені, що таким і був задум. Але Мурієль побачив моє розташування і завдав блискучого удару. Дуже радий продемонстрованій грі та виходу в наступну стадію. В Італії Аталанта багато забиває, але наші ворота вона вразила лише одного разу. І те, лише зі стандарту", – наводить слова Куртуа офіційний сайт УЄФА.

Зазначимо, що Реал переграв Аталанту (3:1) та вийшов до наступного раунду. Єдиний гол італійці забили після штрафного у виконанні Мурієля.

Реал переміг Аталанту й вийшов у 1/4 фіналу ЛЧ: тактичний тріумф Зідана, невиразний Маліновський і перформанс Бензема