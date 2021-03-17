Маліновський та Мурієль обдурили Куртуа – голкіпер Реала розповів деталі розмови з українцем
Голкіпер Реала Тібо Куртуа прокоментував епізод з єдиним пропущеним голом у протистоянні з Аталантою в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
"Ми прекрасно грали в обороні. Знали, в який момент варто зробити крок назад, а коли необхідно вийти вперед, щоб включити пресинг. Пару раз довелося робити сейви після ударів Сапати. Був ще гол Мурієля.
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Насправді я думав, що Маліновський битиме в мій кут. І пізніше він сказав мені, що таким і був задум. Але Мурієль побачив моє розташування і завдав блискучого удару. Дуже радий продемонстрованій грі та виходу в наступну стадію. В Італії Аталанта багато забиває, але наші ворота вона вразила лише одного разу. І те, лише зі стандарту", – наводить слова Куртуа офіційний сайт УЄФА.
Зазначимо, що Реал переграв Аталанту (3:1) та вийшов до наступного раунду. Єдиний гол італійці забили після штрафного у виконанні Мурієля.
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