Уболівальники господарів покази своє максимально огидне нутро. Після гола Віталія Буяльського фани на стадіоні почали наспівувати кричалки на честь російського диктатора, війська якого продовжують вбивати українців.

Фенербахче – Динамо: турецькі вболівальники зарядили кричалку на підтримку Путіна – відео огидного цинізму

Мірча Луческу на знак протесту не дав післяматчеву прес-конференцію. Своєю чергою, Динамо поскаржилося делегатам УЄФА, щоб інцидент був належним чином зафіксований у протоколі. За інформацією видання AksamSpor, УЄФА провів екстрену нараду відразу після завершення матчу, використовуючи відеозв'язок. Очікується, що покарання для турецького клубу буде максимально жорстким.

Натомість Фенербахче на момент публікації цієї новини так і не відреагував на інцидент. Хоча навіть частина уболівальників "канарок" засудила такі дії фанатів, знайшлися захисники моральних виродків. Навіть деякі турецькі популярні журналісти поширюють інформацію, що це просто була відповідь на провокацію Буяльського. Віталію приписують спробу розізлити фанатів Фенербахче. Він нібито показав жест орла, який є символом ворогів Фенербахче – Бешикташа.

Підтвердити чи спростувати подібні припущення може лише сам Буяльський. Проте питання про те, чи доречно було у відповідь почати прославляти кровожерливого ватажка країни-терористки, не потребує відповіді. Тут все очевидно. Фани Фенербахче зробили мерзенний вчинок, про який їм нагадають ще не один раз.

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