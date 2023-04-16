Тренеры команд часто пытаются оправдать промахи своих ребят неудачными действиями арбитра. Зачастую это очень далеко от правды, но иногда случается, что судьи действительно словно издеваются над командами.

Судейские ошибки обычно имеют очень высокую цену, особенно это касается больших соревнований. Футбол 24 вместе с партнером HLIBNY DAR напоминает ошибки арбитров в Лиге чемпионов, которые становились приговором для команд.

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Испортить противостояние грандов

Битва Манчестер Юнайтед и Реала в 1/8 финала ЛЧ в сезоне 2012/13 должна была стать настоящим футбольным десертом. Моуринью против Фергюссона, Криштиану против бывшей команды – причин отрываться от экранов не было.

Но вкус футбольного наслаждения сломал турецкий арбитр Джюнейт Чакыр, удаливший Нани за фол, отнюдь не тянувший на такое наказание. Удержать преимущество в меньшинстве "дьяволы" не смогли и вылетели из турнира. Один из голов в их воротах забил Криштиану.

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Норвежец, которого ненавидит Лондон

Наверное, самая громкая история неудачного судейства в истории Лиги чемпионов. Норвежский арбитр Том Эвребе на всю жизнь запомнил противостояние Челси и Барселоны в полуфинале ЛЧ 2008/09. Первый матч на "Камп Ноу" завершился нулевой ничьей, так что все должно было решиться в Лондоне.

Сначала Эвребе принял странное решение по удалению Абидаля, поэтому после этого решил принимать решения в пользу Барселоны. Норвежец не назначил как минимум 3 пенальти в ворота каталонцев, в итоге гол Иньесты и счет 1:1 вывели в финал именно Барсу. Возмущению Челси и его фанатов не было предела, и Эвребе еще на протяжении многих лет приходили сообщения с угрозами.

Норвежец потом наделал еще несколько ошибок, поэтому в 2010 году принял решение завершить карьеру, а после него выражение "арбитр – скандинав" стало означать, что командам не стоит полагаться на высокий класс судейства.

Сломать несправедливость

В сезоне 2014/15 в 1/8 финала по ПСЖ приверженность арбитра уже была на стороне Челси. Бьорн Куйперс показал не очень справедливую красную карточку Златану Ибрагимовичу, прощал Диего Косте все, что можно, и принимал больше решений в пользу лондонцев.

Впрочем, парижанам даже несмотря на игру в меньшинстве и давление арбитра удалось пробиться в следующий этап. Казалось, что пенальти в овертаймах надломит ПСЖ, но судьба благосклонна к тем, кто сражается до конца. Угловой, удачный удар Тьягу Силвы – и Челси осталось пенять только на себя и капризную фортуну.