Бразилець Тете, який втік з Шахтаря, зможе зіграти в кваліфікації Ліги чемпіонів за Галатасарай.

Стамбульський Галатасарай вніс у заявку на плей-офф раунд кваліфікації Ліги чемпіонів бразильського вінгера Тете, якого цього літа підписав на правах вільного агента. Повідомляє сайт УЄФА.

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В плей-офф кваліфікації турки зіграють проти норвезького Мольде. Перший матч відбудеться сьогодні, стартовий свисток прозвучить о 22:00.

Минулого сезону Тете виступав за два клуби на правах оренди. Першу частину кампанії бразилець провів у складі Ліона (19 матчів, 6 голів та 5 результативних передач). У січні півзахисник перейшов до Лестера, де провів 14 ігор, забивши один гол.

Раніше вінгер, прикриваючись війною, перейшов спочатку в Ліон, а згодом у Лестер (скориставшись правилом ФІФА для легіонерів з УПЛ). Однак вже у розпал повномасштабного вторгнення бразилець повернувся в Україну і пробув тут тривалий час. Саме цей факт донеччани і вважають ключовим моментом у своїх претензіях. Transfermarkt оцінює гравця у 25 млн євро.

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