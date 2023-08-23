Стамбульский Галатасарай внес в заявку на плей-офф раунд квалификации Лиги чемпионов бразильского вингера Тете, которого этим летом подписал на правах свободного агента. Об этом известно из сайта организации.

Галатасарай отреагировал на требование Шахтера дисквалифицировать Тете

В плей-офф квалификации турки сыграют против норвежского Мольде. Первый матч состоится сегодня, стартовый свисток прозвучит в 22:00.

В прошлом сезоне Тете выступал за два клуба на правах аренды. Первую часть кампании бразилец провел в составе Лиона (19 матчей, 6 голов и 5 результативных передач). В январе полузащитник перешел к Лестеру, где провел 14 игр, забив один гол.

Ранее вингер, прикрываясь войной, перешел сначала в Лион, а затем в Лестер (воспользовавшись правилом ФИФА для легионеров из УПЛ). Однако уже в разгар полномасштабного вторжения бразилец вернулся в Украину и пробыл здесь продолжительное время. Именно этот факт дончане и считают ключевым моментом в своих претензиях. Transfermarkt оценивает игрока в 25 млн. евро.

Шахтер ждал большего от Шведа: Маркевич подставит плечо, или в гости к Роналду