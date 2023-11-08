Наполі не зумів здолати Уніон у матчі 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів (1:1). Дивіться голи та огляд матчу на Футбол 24.

Берлінський Уніон не лише зумів перервати в Неаполі 12-матчеву серію поразок, а й набрав перше очко в Лізі чемпіонів у клубній історії. На відміну від попередніх невдалих матчів, на стадіоні Дієго Марадона команда Урса Фішера змогла відповісти. Після пропущеного гола від Маттео Політано німці забили стараннями орендованого у Челсі Давіда Фофана.

Уніон перервав 12-матчеву серію поразок – матч із Наполі ледь не зупинили через уболівальників

Наприкінці зустрічі гостям довелося нелегко: Наполі обрушив шквал атак на ворота Фредеріка Рьоннова, але ані Распадорі, ані Кварацхелія так і не зуміли принести своїй команді перемогу. Схоже, після кількох поспіль перемог, роботу Руді Гарсії в Неаполі знову буде поставлено під сумнів...