Наполи не сумел обыграть Унион в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов (1:1). Смотрите голы и обзор матча на Футбол 24.

Берлинский Унион не только сумел прервать в Неаполе 12-матчевую серию поражений, но и набрал первое очко в Лиге чемпионов в клубной истории. В отличие от предыдущих неудачных матчей, на стадионе Диего Марадона команда Урса Фишера сумела ответить. После пропущенного гола от Маттео Политано немцы забили стараниями арендованного у Челси Давида Фофана.

Унион прервал 12-матчевую серию поражений – матч с Наполи едва не остановили из-за болельщиков

В конце встречи гостям пришлось нелегко: Наполи обрушил шквал атак на ворота Фредерика Рённова, но ни Распадори, ни Кварацхелия так и не сумели принести своей команде победу. Похоже, после нескольких подряд побед, работа Руди Гарсии в Неаполе вновь будет поставлена под сомнение...