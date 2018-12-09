Суркіс: Закликаю вболівальників підтримати на Олімпійському дві українські команди – і Динамо, і Шахтар

Президент Динамо Ігор Суркіс пояснив, чому дав згоду провести матч Шахтар – Ліон на Олімпійському та закликав вболівальників підтримати "гірників".

"Ми свідомо пішли на цей крок, відштовхуючись, перш за все, від того, що Шахтар – це українська команда. Так, безумовно, стан поля на наступний день після проведення поєдинку Шахтар – Ліон буде не найкращим, але, з іншого боку, ми ж все-таки вже вирішили своє турнірне завдання в Лізі Європи.

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Шахтар своє завдання виходу з групи поки не вирішив – це "гірникам" треба зробити саме в поєдинку з Ліоном. Тому вважаю, що і всі українські вболівальники, і взагалі всі ті, хто пов'язує себе з футболом, повинні прийти на Олімпійський не тільки в четвер, але і в середу, і підтримати нашу українську команду.

Це моя думка. Вважаю, що кожен український уболівальник завжди має підтримувати на європейській арені будь-яку українську команду. І заради престижу України, і заради рейтингу наших клубів.

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У цій ситуації я можу тільки ще раз закликати всіх українських уболівальників підтримати на наступному тижні на Олімпійському дві українські команди – і Динамо, і Шахтар. Саме таким чином ми покажемо, як вміємо домовлятися", – цитує Суркіса Dynamo.kiev.ua.