"В четвертьфинале остались только сильные соперники. Это восемь лучших команд Европы. Будет важно продемонстрировать два сильных выступления. Мы хотим пройти в следующий раунд.

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Прежде всего я сосредоточен на игре со Штутгартом. Это будет наша 18-я игра за 11 недель. За это короткое время команда снова показала много замечательных результатов, в частности в последних играх", – цитирует Флика пресс-служба мюнхенского клуба.

К слову, уже стала известна турнирная сетка на пути к решающему матчу текущего розыгрыша Лиги чемпионов. В четвертьфинале Бавария сыграет против ПСЖ, а в полуфинале победитель этой пары встретится с сильнейшим в противостоянии Манчестер Сити и дортмундской Боруссии.

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