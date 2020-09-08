Відбір Євро 2021 U-21, 7 тур

Фінляндія U-21 – Україна U-21 – 0:2

Голи: Конопля, 22, Сікан, 45+1

Фінляндія: Яаскеляйнен – Тіхі (Н. Мяенпяя, 67), Халме, Вайніонпяя – Валакарі, Лінгман (Хюварінен, 67), Оксанен, А. Мяенпяя (Атакаї, 46) – Сойсало, Челльман (Ставіцкі, 70), Ілятупа (Ассенун, 46)

Україна: Трубін – Конопля, Забарний, Чеберко, Дубінчак (Корнієнко, 63) – Бондаренко, Булеца, Батагов (Чех, 88) – Луньов (Цітаішвілі, 63), Сікан (Кащук, 90+3), Топалов (Назаренко, 63)

Молодіжна збірна України після драматичного фіаско у вигляді втраченої перемоги в Данії зберегола хіба що мікроскопічні шанси на те, щоб вийти у фінальну частину Чемпіонату Європи 2021. Команда Ротаня до звітної зустрічі набрала очок менше (4), ніж зіграла турів (5), опинившись на передостанньому місці. Відставання навіть від другого рядка катастрофічне, тому зараз йшлося лише про престиж і награвання майбутніх зірок головної команди. У першому колі Україна U-21 поступилася Фінляндії з рахунком 0:2, тож прагнула реваншу. Суомі посідали 3 місце, випереджаючи наших на 3 бали.

Фінляндія – Україна: онлайн-трансляція матчу відбору Євро U-21

Україна активно почала з кутових, зароблених штрафних, ударів Сікан та Луньова. Уже за перші 9 хвилин Вільям Яаскеляйнен, який грає в 4 дивізіоні Англії, виручив двічі. Молодіжний чемпіон світу Юхим Конопля, захисник Десну в оренді з Шахтаря, відкрив рахунок на 22-й, зігравши на добиванні після пострілу Луньова. Відмінно тут зіграв Булеца, який розірвав центр захисту пасом на хавбека Зорі під перший удар.

Під завісу тайму відзначився ще й Сікан. Чемпіон світу U-20 замкнув пас динамівця Дубінчака, який найближчий сезон проведе за СК Дніпро-1. Гол зробив той же Булеца. Інший орендований дніпрянин, який належить Динамо, протягнув м'яч і знову віддав у розріз під асист. Сікану залишалося лише розстріляти порожні ворота. У Фінляндії за весь тайм фактично 1 момент. Україна була кращою у всьому: 58 на 42 відсоток володіння, 7:2 за ударами, 5:0 за влучаннями.

Фін Тіхі на початку другої половини після подачі кутового виграв повітряну дуель – лише класний сейв Трубіна зупинив політ м'яча на лінії воріт. Минуло секунд 100, як відбувся красивий кручений удар Булеци під поперечину, Яаскеляйнен витягнув з величезними труднощами. Затяжна атака завершилася проходом Сойсало по центру. Фін обіграв 3 українців і пробив з-під четвертого (Чеберка) – знову Трубін ідеально діє у ближньому бою. Цітаішвілі вийшов на заміну та двічі поспіль програв дуель сину легендарного воротаря АПЛ Яаскеляйнена. Насамкінець ще один сейв кіпера Шахтаря, на який наші в атаці відповіли кількома не найкращими спробами після цікавих розіграшів. У підсумку справедливий, але запізнілий реванш за домашню оразку з тим же рахунком 2:0.