Фінал Ліги чемпіонів у Лісабоні опинився під загрозою зриву

Спалах COVID-19 може стати серйозною загрозою проведенню матчів найпрестижнішого європейського турніру у столиці Португалії.

Як відомо, УЄФА визначився з датами та місцем проведення вирішальних матчів Ліги чемпіонів – плей-офф і фінал турніру заплановано дограти у Португалії в серпні. Всі поєдинки має прийняти Лісабон, а матчі проходитимуть на стадіонах Жозе Альваладе і Да Луж.

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Однак в останні дні проведення турніру у Лісабоні опинилось під загрозою. Португальська столиця, яка демонструвала непогану статистику щодо захворювання на коронавірус, останніми днями переживає спалах COVID-19. Уряд вже оголосив надзвичайний стан у 19 з 24 районів міста – за останні 24 години кількість захворювань зросла до 77%. Кордони з найближчим сусідом – Іспанією – будуть закриті, як мінімум, до 1 липня.

Португальська влада намагається заспокоїти європейських футбольних чиновників, переконуючи, що все йде за планом і спалах коронавірусу суворо контролюється.

"Цифри показують, що контролю не бракує. Проблеми виникли б, якби більш ніж удвічі збільшилась кількість випадків, які вимагають госпіталізації. І хоч кількість лікарняних ліжок заповнена на 87%, жодна лікарня не перебуває у ситуації, коли неможливо задовольнити потреби інфікованих", – заявив президент країни Марселу Ребелу де Соза.

Нагадаємо, свої путівки у чвертьфінал найпрестижнішого клубного турніру вже завоювали Атлетіко, ПСЖ, Аталанта і РБ Лейпциг.

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