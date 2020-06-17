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УЄФА ухвалив офіційний план завершення Ліги чемпіонів

16:59 - Читать на русском
УЄФА ухвалив офіційний план завершення Ліги чемпіонів
Минулорічний переможець ЛЧ – Ліверпуль / Reuters

Європейський футбольний союз визначився з датами та місцем проведення вирішальних матчів Ліги чемпіонів.

Лісабон прийматиме всі поєдинки, починаючи з 1/4 фіналу, інформує офіційний сайт УЄФА. Обрані два стадіони – Жозе Альваладе і Да Луж. Натомість матчі-відповіді 1/8 фіналу все ще можуть відбутися на полях клубів-господарів.

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7-8 серпня: 1/8 фіналу (місця проведення уточнюються)
12-15 серпня: 1/4 фіналу (Лісабон)
18-19 серпня: півфінали (Лісабон)
23 серпня: фінал (Лісабон)

Нагадаємо, свої путівки у чвертьфінал найпрестижнішого клубного турніру вже завоювали Атлетіко, ПСЖ, Аталанта і РБ Лейпциг.

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