Финал Лиги чемпионов в Лиссабоне оказался под угрозой срыва

Вспышка COVID-19 может стать серьезной угрозой проведению матчей самого престижного европейского турнира в столице Португалии.

Как известно, УЕФА определился с датами и местом проведения решающих матчей Лиги чемпионов – плей-офф и финал турнира запланировано доиграть в Португалии в августе. Все поединки должен принять Лиссабон, а матчи будут проходить на стадионах Жозе Альваладе и Да Луж.

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Однако в последние дни проведения турнира в Лиссабоне оказалось под угрозой. Португальская столица, которая демонстрировала неплохую статистику по заболеванию коронавирусом, в последние дни переживает вспышку COVID-19. Правительство уже объявило чрезвычайное положение в 19 из 24 районов города – за последние 24 часа количество заболеваний возросло до 77%. Границы с ближайшим соседом – Испанией – будут закрыты, как минимум, до 1 июля.

Португальские власти пытаются успокоить европейских футбольных чиновников, убеждая, что все идет по плану и вспышка коронавируса строго контролируется.

"Цифры показывают, что контроля хватает. Проблемы возникли бы, если бы более чем вдвое увеличилось количество случаев, требующих госпитализации. И хотя колличество больничных коек заполнено на 87%, ни одна больница не находится в ситуации, когда невозможно удовлетворить потребности инфицированных", – заявил президент страны Марселу Ребелу де Соза.

Напомним, свои путевки в четвертьфинал самого престижного клубного турнира уже завоевали Атлетико, ПСЖ, Аталанта и РБ Лейпциг.

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