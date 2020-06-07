Фінал Ліги чемпіонів 2019/20 перенесуть у Лісабон, – Bild

Вирішальні поєдинки Ліги чемпіонів, найімовірніше, пройдуть у столиці Португалії.

17 червня УЄФА прийме остаточне рішення щодо місця проведення вирішальних матчів Ліги чемпіонів та Ліги Європи. Практично напевне фінал найпрестижнішого клубного турніру Європи перенесуть зі Стамбула в інше місто.

Ліга чемпіонів 2019/20: Німеччина, Португалія та Росія можуть прийняти ключові матчі включно з фіналом

За проведення фінальних поєдинків змагалися 3 претенденти – Лісабон, Франкфурт-на-Майні та Москва. Росіяни вибули з боротьби практично одразу через складну епідеміологічну ситуацію. Що стосується інших двох кандидатів, то португальцям вдалося переконати УЄФА у перевагах своєї заявки, стверджує Bild.

По-перше, португальські клуби вже не беруть участь в ЛЧ, тому на стадії чвертьфіналу всі інші команди будуть в рівних умовах. По-друге, Лісабон відповідає усім критеріям УЄФА. Ще один вагомий фактор – у Португалії вже практично пройшов спалах COVID-19. Франкфурт-на-Майні тепер планує поборотися за проведення вирішальних поєдинків Ліги Європи.

Нагадаємо, фінал ЛЧ повинен був пройти у Стамбулі, а фінал Ліги Європи – у Гданську. УЄФА планує провести всі поєдинки плей-офф обох турнірів у серпні. Всі стадії складатимуться лише з одного матчу.

Смерть тренера, скандали, суди та погрози Мессі – Барселона вигравала свою останню ЛЧ в пекельних умовах