Финал Лиги чемпионов 2019/20 перенесут в Лиссабон, – Bild

Решающие поединки Лиги чемпионов, скорее всего, пройдут в столице Португалии.

17 июня УЕФА примет окончательное решение о месте проведения решающих матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы. Практически наверняка финал самого престижного клубного турнира Европы перенесут из Стамбула в другой город.

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За проведение финальных поединков соревновались 3 претендента – Лиссабон, Франкфурт-на-Майне и Москва. Россияне выбыли из борьбы практически сразу из-за сложной эпидемиологической ситуации. Что касается двух других кандидатов, то португальцам удалось убедить УЕФА в преимуществах своей заявки, утверждает Bild.

Во-первых, португальские клубы уже не участвуют в ЛЧ, поэтому на стадии четвертьфинала все остальные команды будут в равных условиях. Во-вторых, Лиссабон соответствует всем критериям УЕФА. Еще один весомый фактор – в Португалии уже практически прошла вспышка COVID-19. Франкфурт-на-Майне теперь планирует побороться за проведение решающих поединков Лиги Европы.

Напомним, финал ЛЧ должен был пройти в Стамбуле, а финал Лиги Европы – в Гданьске. УЕФА планирует провести все поединки плей-офф обоих турниров в августе. Все стадии будут состоять только из одного матча.

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