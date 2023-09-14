До числа претендентів на нагороду від ФІФА The Best зараховані переважно переможці та фіналісти єврокубків.

У список номінантів премії The Best найкращому воротареві 2023 року потрапили Яссін Буну (Аль-Хіляль), Тібо Куртуа (Реал), Едерсон (Манчестер Сіті), Андре Онана (Манчестер Юнайтед) і Марк-Андре тер Штеген (Барселона).

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Буну в сезоні 2022/23 виграв із Севільєю Лігу Європи, Куртуа дійшов до півфіналу Ліги чемпіонів і виграв Кубок Іспанії у складі Реала, а Онана завоював з Інтером Кубок Італії та дійшов до фіналу Ліги чемпіонів. Тер Штеген виграв у складі Барселони Ла Лігу, а Едерсон оформив требл у складі Манчестер Сіті.

Минулого літа двоє з п'ятірки цих голкіперів змінили клуби: Буну вирушив до саудівського Аль-Хіляля, а Онана перейшов з Інтера в МЮ.