Фіаско Барселони, зірване Ель-Класіко, драма Руха – визначилися пари 1/4 фіналу Юнацької ліги УЄФА
За підсумками поєдинків 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА стали відомі всі чвертьфінальні пари турніру. Українських команд, на жаль, не залишилося.
Юнацька ліга УЄФА, 1/8 фіналу
Борусія Д U-19 – ПСЖ U-19 – 1:1 (5:4 пен.)
Мілан U-19 – Рух U-19 – 1:0
Хайдук U-19 – Манчестер Сіті U-19 – 2:1
Барселона U-19 – АЗ U-19 – 0:3
Реал Мадрид U-19 – Зальцбург U-19 – 3:1
Спортінг U-19 – Аякс U-19 – 5:1
Ліверпуль U-19 – Порту U-19 – 1:1 (6:5 пен.)
Атлетіко U-19 – Генк U-19 – 4:1.
Львівський Рух, який був єдиним представником України у 1/8 фіналу, на останніх хвилинах програв Мілану та припинив боротьбу в Юнацькій ЛЧ. Команда Віталія Пономарьова раніше пройшла Заглембе, Галатасарай та Інтер, але "россонері" стали для львів'ян нездоланним бар'єром.
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В інших матчах відзначимо виліт Барселони, яка вдома отримала три "сухі" м'ячі від АЗ Алкмаар. Відповідно, Ель-Класіко у чвертьфіналі не буде – з Реалом зіграє саме нідерландська команда. Вилетів і Манчестер Сіті, який поступився Хайдуку.
Пари 1/4 фіналу Юнацької Ліги УЄФА 2022/23:
АЗ – Реал Мадрид
Мілан – Атлетіко
Спортінг – Ліверпуль
Борусія Д – Хайдук.
Матчі відбудуться 14 та 15 березня на полях команд, вказаних першими. Так званий "Фінал чотирьох" (півфінали та вирішальний матч 21 і 24 квітня відповідно) відбудеться на стадіоні Колове у Ньйоні.