За підсумками поєдинків 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА стали відомі всі чвертьфінальні пари турніру. Українських команд, на жаль, не залишилося.

Юнацька ліга УЄФА, 1/8 фіналу

Борусія Д U-19 – ПСЖ U-19 – 1:1 (5:4 пен.)

Мілан U-19 – Рух U-19 – 1:0

Хайдук U-19 – Манчестер Сіті U-19 – 2:1

Барселона U-19 – АЗ U-19 – 0:3

Реал Мадрид U-19 – Зальцбург U-19 – 3:1

Спортінг U-19 – Аякс U-19 – 5:1

Ліверпуль U-19 – Порту U-19 – 1:1 (6:5 пен.)

Атлетіко U-19 – Генк U-19 – 4:1.

Львівський Рух, який був єдиним представником України у 1/8 фіналу, на останніх хвилинах програв Мілану та припинив боротьбу в Юнацькій ЛЧ. Команда Віталія Пономарьова раніше пройшла Заглембе, Галатасарай та Інтер, але "россонері" стали для львів'ян нездоланним бар'єром.

Рух вилетів з Юнацької ліги УЄФА, не витримавши тиск Мілана – красивий гол скасували, "россонері" підтримував Мальдіні

В інших матчах відзначимо виліт Барселони, яка вдома отримала три "сухі" м'ячі від АЗ Алкмаар. Відповідно, Ель-Класіко у чвертьфіналі не буде – з Реалом зіграє саме нідерландська команда. Вилетів і Манчестер Сіті, який поступився Хайдуку.

Пари 1/4 фіналу Юнацької Ліги УЄФА 2022/23:

АЗ – Реал Мадрид

Мілан – Атлетіко

Спортінг – Ліверпуль

Борусія Д – Хайдук.

Матчі відбудуться 14 та 15 березня на полях команд, вказаних першими. Так званий "Фінал чотирьох" (півфінали та вирішальний матч 21 і 24 квітня відповідно) відбудеться на стадіоні Колове у Ньйоні.