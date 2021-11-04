"Ми повністю віддавалися грі, і нам багато вдавалося. Вдалося також забити м'яч, але, на жаль, це не призвело до перемоги. Наша команда дуже засмучена, але навіть у такій ситуації ми розуміємо, що не час опускати голову. Вже в неділю на нас чекає гра чемпіонату, і треба рухатися лише вперед. Зараз концентруємось на наступній грі.

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Звичайно, йшли в атаку, бо втрачати вже нічого. Але Шахтар завжди грає на перемогу, і цей поєдинок нічим не відрізнявся від інших. Ми чудово діяли на полі, на відміну від першого матчу з Реалом, але, на жаль, досягти результату не вдалося. Дивимося вперед.

Бути із м'ячем – це стиль нашої команди. Навіть коли футболісти Реала сіли двома лініями в оборону, намагаючись небезпечно контратакувати, ми більше володіли м'ячем і хотіли розкривати оборону супротивника. На жаль, досягти результату не вдалося.

Якщо чесно, ми заслуговували на 3 очки, але навіть нічия була б більш прийнятним результатом. Однак, повторюю, ми завжди виходимо на поле з бажанням виграти. На жаль, цього разу результат вийшов таким і, мабуть, він відповідає грі", – резюмував Фернандо у коментарі YouTube-каналу Шахтаря.

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