"Мы полностью отдавались игре, и нам много удавалось. Удалось также забить мяч, но, к сожалению, это не привело к победе. Наша команда очень расстроена, но даже в такой ситуации мы понимаем, что не надо опускать голову. Уже в воскресенье нас ждет игра чемпионата, и нужно двигаться только вперед, сейчас концентрируемся на следующей игре.

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Конечно, шли в атаку, потому что терять уже нечего. Но Шахтер всегда играет на победу, и этот поединок ничем не отличался от других. Мы отлично действовали на поле, в отличие от первого матча с Реалом, но, к сожалению, добиться результата не удалось. Смотрим вперед.

Быть с мячом – это стиль нашей команды. Даже когда футболисты Реала сели двумя линиями в оборону, пытаясь опасно контратаковать, мы больше владели мячом и хотели раскрывать оборону противника. К сожалению, добиться результата не удалось.

Если честно, мы заслуживали 3 очка, но даже ничья была бы более приемлемым результатом. Однако, повторяю, мы всегда выходим на поле с желанием выиграть. К сожалению, на этот раз результат получился таким и, по-видимому, он соответствует игре", – резюмировал Фернандо в комментарии YouTube-каналу Шахтера.

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