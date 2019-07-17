Ференцварош с украинцами в Лиге чемпионов побеждает Лудогорец – Харатин забил гол, Зубков отдал два ассиста

В ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов Лудогорец – Ференцварош украинец Игорь Харатин вывел венгров вперед.

Украинец Игорь Харатин открыл счет в матче Лиги чемпионов в пользу команды Сергея Реброва. На 17-й минуте матча полузащитник замкнул подачу с углового другого украинского легионера Александра Зубкова.

Отметим, что Зубков уже через 4 минуты записал в свой актив вторую голевую передачу, ассистировав Шкварке. Сейчас счет в матче 1:2, болгары сыграли один гол усилиями Терзиева.

Квалификация Лиги чемпионов: Зубков принес Ференцварошу победу над Лудогорцем, БАТЭ и Пяст не выявили сильнейшего

Лудогорец – Ференцварош: гол Харатина с передачи Зубкова в Лиге чемпионов:

Лудогорец – Ференцварош: ассист Зубкова в Лиге чемпионов: