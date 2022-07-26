Київське Динамо зіграє у Стамбулі матч-відповідь 2-го кваліфікаційного раунду ЛЧ проти Фенербахче. Де дивитися поєдинок онлайн і на якому каналі, підкаже "Футбол 24".

Матч Фенербахче – Динамо стартує 27 липня о 20:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію гри. Перша зустріч команд у польській Лодзі завершилася нульовою нічиєю.

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Гра Фенербахче – Динамо буде транслюватися на кабельному телебаченні. Дивитися онлайн також можна лише на OTT-платформі Сетанта Спорт (app.setantasports.com). Спочатку потрібно зареєструватися. Перегляд матчу знову буде безкоштовним. Водночас його не покажуть на телеканалах Setanta Sports та Setanta Sports+, які доступні для перегляду за платною підпискою, зокрема, на MEGOGO чи Oll.tv. Трансляція відбудеться тільки в окремому додатку Сетанти.

Зауважимо, що телеканал "2+2" додав до своєї програмної сітки матч Фенербахче – Динамо. Щоправда, поєдинок, ймовірно, показуватимуть із затримкою. Початок трансляції – 20:15.

У заявку київського Динамо на стамбульське протистояння потрапили 24 футболісти. У списку, зокрема, не знайшлося місця нападнику Владиславу Супрязі.

Нагадаємо, що переможець дуелі в третьому раунді кваліфікації ЛЧ 2022/23 зіграє з австрійським Штурмом. Команда, що програє, опуститься в Лігу Європи.

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