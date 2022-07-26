"Я впевнений, тепер у всіх з'явилося чіткіше уявлення про київське Динамо. Я їх знав. У першому матчі ми показали їм свою якість та здивували їх. Наш суперник ефективний у контратаках. У них топові гравці. Завтрашній матч буде важким, але я сподіваюся, що наші гравці проявлять себе добре, і ми вийдемо в наступний раунд.

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Нам протистоїть команда, яка постійно виступає в Лізі чемпіонів. Думаю, ми здивували їх у першій грі захисним блоком. Кожен тренер має різні стратегії, які він використовує під час матчу. Динамо дуже добре діє в обороні. Якщо завтра у нас виникнуть проблеми в атаці, головна причина буде в тому, що у них хороший захист. Сподіваюся, що завтрашня гра складеться для нас добре.

Завтра буде важкий матч, але я сподіваюся, що у наших гравців буде хороший день, і Фенербахче пройде далі. У нас було багато проблем під час підготовки, заважали травми. Арда Гюлер, Джошуа Кінг та Брайт Осайї-Самуель... Ми подивимося на ситуацію з нашими гравцями та відповідним чином визначимо склад", – цитує Жезуша Fanatik.

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