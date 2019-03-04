Фавр: Боруссии Д нужно продемонстрировать свой максимум в игре с Тоттенхэмом – все возможно

Главный тренер Боруссии Д Люсьен Фавр не опускает руки перед ответным матчем 1/8 финала ЛЧ против Тоттенхэма.

"Мы знаем, что у нас трудная задача, но ничего нельзя сказать заранее. Конечно, главная задача – показать максимум. Все возможно. Мы должны сыграть очень разумно.

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Нам не стоит говорить о поединке против Атлетико (дортмундцы победили мадридцев на групповом этапе ЛЧ 4:0 – прим.). Каждый новый матч отличается от предыдущего. Первая встреча сыграна, и ситуация сейчас совсем другая.

Знаем, что мы умеем забивать мячи, но, как я уже сказал, надо сыграть очень разумно", – цитирует Фавра официальный сайт УЕФА.

Напомним, первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов завершился домашней победой Тоттенхэма над Боруссией Д (3:0). Ответный матч состоится завтра, 5 марта, начало в 22:00.

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