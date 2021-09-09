Вже зовсім скоро головний тренер Барселони Рональд Куман зможе розраховувати на допомогу юного таланта Ансу Фаті.

18-річний вінгер "блаугранас" продовжує відновлюватись після чергової операції на меніску, повідомляє FCBN з посиланням на AS.

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Очікувалось, що Фаті повернеться на футбольне поле вже у вересні, але процес реабілітації трішки затягується. Втім, зіграти за першу команду Ансу нібито матиме всі шанси у матчі Ла Ліги проти Валенсії 17 жовтня. Відповідно, на поєдинок проти Динамо 20-го числа юний талант теж повинен бути доступним.

До слова, друга зустріч киян і каталонців в Лізі чемпіонів сезону 2021/22 запланована на 2 листопада. У групі Динамо також протистоятиме Баварії і Бенфіці.

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