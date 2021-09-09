Уже совсем скоро главный тренер Барселоны Рональд Куман сможет рассчитывать на помощь юного таланта Ансу Фати.

18-летний вингер "блаугранас" продолжает восстанавливаться после очередной операции на мениске, сообщает FCBN со ссылкой на AS.

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Ожидалось, что Фати вернется на футбольное поле уже в сентябре, но процесс реабилитации немного затягивается. Впрочем, сыграть за первую команду Ансу якобы будет иметь все шансы в матче Ла Лиги против Валенсии 17 октября. Соответственно, на поединок против Динамо 20-го числа юный талант тоже должен быть доступным.

К слову, вторая встреча киевлян и каталонцев в Лиге чемпионов сезона 2021/22 запланирована на 2 ноября. В группе Динамо будет также противостоять Баварии и Бенфике.

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