Фанати Црвени Звезди перед матчем Ліги чемпіонів припаркували біля стадіону бойовий танк

Сербські ультрас відзначилися черговою витівкою напередодні матчу кваліфікації Ліги чемпіонів Црвена Звезда – Янг Бойз.

Вболівальникам вдалося розмістити перед домашньою ареною справжній танк, який використовувався у бойових діях під час розпаду Югославії у 1990-х роках.

Кваліфікація ЛЧ: Олімпіакос розібрався із Краснодаром, Динамо Загреб і Црвена Звезда теж здобули путівки в груповий етап

Радянський Т-34 був пофарбований у клубні кольори Црвени Звезди, а фанати заявили, що цей акт символізує лозунг команди: "Машина завелася".

До слова, після виїзних 2:2, вчора серби зіграли з Янг Бойз внічию 1:1 і кваліфікувалися у груповий раунд Ліги чемпіонів.