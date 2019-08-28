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Фанати Црвени Звезди перед матчем Ліги чемпіонів припаркували біля стадіону бойовий танк

12:25 336 Читать на русском
Фанати Црвени Звезди перед матчем Ліги чемпіонів припаркували біля стадіону бойовий танк
Фанати Црвени Звезди / Фото REUTERS

Сербські ультрас відзначилися черговою витівкою напередодні матчу кваліфікації Ліги чемпіонів Црвена Звезда – Янг Бойз.

 

Вболівальникам вдалося розмістити перед домашньою ареною справжній танк, який використовувався у бойових діях під час розпаду Югославії у 1990-х роках.

Кваліфікація ЛЧ: Олімпіакос розібрався із Краснодаром, Динамо Загреб і Црвена Звезда теж здобули путівки в груповий етап

Радянський Т-34 був пофарбований у клубні кольори Црвени Звезди, а фанати заявили, що цей акт символізує лозунг команди: "Машина завелася".

До слова, після виїзних 2:2, вчора серби зіграли з Янг Бойз внічию 1:1 і кваліфікувалися у груповий раунд Ліги чемпіонів.

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Теги
Ліга Європи Црвена Звезда Црвена Звезда футбольні фанати Відеоновини Црвена Звезда - Янг Бойз
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