"Гірники" оголосили результати голосування вболівальників, які визначили найпам'ятніший поєдинок команди Луїша Каштру в минулому році.

Абсолютним переможцем став матч першого туру Ліги чемпіонів у Мадриді. Тоді Шахтар без низки лідерів сенсаційно здолав Реал з рахунком 3:2. Тібо Куртуа отримав у свої ворота 3 голи ще до перерви, а в другому таймі підопічні Каштру не без проблем, але втримали перемогу.

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За цю гру проголосували 62,5% прихильників "помаранчево-чорних", а всього в опитуванні взяли участь 4459 вболівальників, повідомляє офіційний сайт "помаранчево-чорних".

Цікаво, що друге місце посів теж поєдинок Шахтаря з Реалом, але вже на НСК Олімпійський. Тоді "гірники" обіграли іменитих гостей з рахунком 2:0. Те протистояння визнали найкращим 23,3% респондентів.

Нагадаємо, Шахтар завершив груповий турнір ЛЧ на третьому місці, здобувши путівку в Лігу Європи. В 1/16 фіналу команда Луїша Каштру зіграє з Маккабі Тель-Авів.

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