Наставник "гірників" не заперечує, що сезон 2020/21 може стати для нього останнім в Україні.

"Новий контракт із Шахтарем? Це те, що пов'язано зі мною та адміністрацією клубу. Я думаю, що це буде логічно, якщо і клуб, і я будемо щасливі. Якщо ми це відчуємо, все буде добре.

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Якщо для Шахтаря це буде погано, ми приймемо інше рішення. Думаю, що інтереси Шахтаря вищі за мене. На даний момент мене цікавить Шахтар і те, що він думає на майбутнє", – розповів португалець в ефірі програми "Вмикай підігрів" на ТК "Футбол 1".

Нагадаємо, Каштру очолив Шахтар влітку 2019-го, замінивши Паулу Фонсеку. В дебютному сезоні під керівництвом Луїша "гірники" впевнено виграли УПЛ та зупинилися за крок від фіналу Ліги Європи, програвши у півфіналі міланському Інтеру (0:5). Контракт Луїша Каштру розрахований до завершення поточного сезону.

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