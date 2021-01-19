"Горняки" объявили результаты голосования болельщиков, которые определили самый памятный поединок команды Луиша Каштру в прошлом году.

Абсолютным победителем стал матч первого тура Лиги чемпионов в Мадриде. Тогда Шахтер без ряда лидеров сенсационно одолел Реал со счетом 3:2. Тибо Куртуа получил в свои ворота 3 гола еще до перерыва, а во втором тайме подопечные Каштру не без проблем, но удержали победу.

Каштру не исключил ухода из Шахтера после завершения сезона

За эту игру проголосовали 62,5% поклонников "оранжево-черных", а всего в опросе приняли участие 4459 болельщиков, сообщает официальный сайт "оранжево-черных".

Интересно, что второе место занял тоже поединок Шахтера с Реалом, но уже на НСК Олимпийский. Тогда "горняки" обыграли именитых гостей со счетом 2:0. То противостояние признали лучшим 23,3% респондентов.

Напомним, Шахтер завершил групповой турнир ЛЧ на третьем месте, добыв путевку в Лигу Европы. В 1/16 финала команда Луиша Каштру сыграет с Маккаби Тель-Авив.

Із Шахтаря – на вихід: Коноплянка і ще 4 гравці збірної України ризикують стати жертвами великої чистки