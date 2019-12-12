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Фанати ПСЖ та Галатасарая влаштували бійку перед матчем Ліги чемпіонів – поліція рятувала абсолютно голого чоловіка

17:52 660 Читать на русском
Фанати ПСЖ та Галатасарая влаштували бійку перед матчем Ліги чемпіонів – поліція рятувала абсолютно голого чоловіка
ПСЖ – Галатасарай / соцмережі

У центрі Парижа, біля стадіону Парк де Пренс, перед матчем Ліги чемпіонів ПСЖ і Галатасарая відбулися сутички уболівальників обох клубів.

33’ Мауро Ікарді
35’ Пабло Сарабія
47’ Неймар
63’ Кіліан Мбаппе
83’ Едінсон Кавані
 
33’ Мауро Ікарді
35’ Пабло Сарабія
47’ Неймар
63’ Кіліан Мбаппе
83’ Едінсон Кавані

Вчора, 11 грудня, приблизно 100 фанатів турецької команди зібралися на розв'язці Сен-Клу і зустрілися з ультрас ПСЖ. За даними газети Le Parisien, в Париж прибули приблизно 1500 уболівальників гостей.

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Місцева поліція швидко ізолювала фанів Галатасарая. Полісмени використовували сльозогінний газ і змусили турків втекти на сусідні вулиці.

Після операції паризькі правоохоронці знайшли на вулиці побитого і абсолютно голого чоловіка.

До слова, сам поєдинок завершився нищівною перемогою ПСЖ (5:0), яка залишила Галатасарай на останньому місці в групі А.

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Теги
Ліга чемпіонів ПСЖ ПСЖ футбольні фанати Відеоновини ПСЖ - Галатасарай Галатасарай Галатасарай
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