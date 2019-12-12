Фанати ПСЖ та Галатасарая влаштували бійку перед матчем Ліги чемпіонів – поліція рятувала абсолютно голого чоловіка

У центрі Парижа, біля стадіону Парк де Пренс, перед матчем Ліги чемпіонів ПСЖ і Галатасарая відбулися сутички уболівальників обох клубів.
Вчора, 11 грудня, приблизно 100 фанатів турецької команди зібралися на розв'язці Сен-Клу і зустрілися з ультрас ПСЖ. За даними газети Le Parisien, в Париж прибули приблизно 1500 уболівальників гостей.
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Місцева поліція швидко ізолювала фанів Галатасарая. Полісмени використовували сльозогінний газ і змусили турків втекти на сусідні вулиці.
Після операції паризькі правоохоронці знайшли на вулиці побитого і абсолютно голого чоловіка.
До слова, сам поєдинок завершився нищівною перемогою ПСЖ (5:0), яка залишила Галатасарай на останньому місці в групі А.
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