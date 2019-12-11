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Ліга чемпіонів: ПСЖ декласував Галатасарай, Атлетіко на класі здолав Локомотив та вийшов у плей-офф

11 грудня 23:59 286 Читать на русском
Ліга чемпіонів: ПСЖ декласував Галатасарай, Атлетіко на класі здолав Локомотив та вийшов у плей-офф
ПСЖ – Галатасарай / Фото ФК ПСЖ

Відбулись останні матчі групового етапу Ліги чемпіонів. Визначились усі учасники плей-офф.

Ліга чемпіонів, груповий етап, 6-й тур

Група А

ПСЖ – Галатасарай – 5:0

Голи: Ікарді, 33, Сарабія, 35, Неймар, 47, Мбаппе, 63, Кавані, 83 (пен.)

Брюгге – Реал – 1:3

Голи: Ванакен, 55 – Родріго, 53, Вінісіус, 64, Модріч, 90+1

Група B

Олміпіакос – Црвена Звезда – 1:0

Гол: Ель-Арабі, 87

Нереалізований пенальті: Томане, 43 (Ц)

Група С

Байєр – Ювентус – 0:2

Голи: Роналду, 75, Ігуаїн, 90+2

Атлетіко – Локомотив – 2:0

Голи: Феліш, 17, Феліпе, 54

Нереалізований пенальті: Тріпп'єр, 2 (А)

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ПСЖ вже гарантував собі перше місце у групі, але не міг залишити своїх вболівальників без позитивних емоцій. Вже у першому таймі парижани розпочали громити гостей завдяки голам Ікарді та Сарабії. Після перерви до феєрії долучився Неймар, який після розкішного пасу п'ятою від Мбаппе вколотив м'яч у сітку. Невдовзі і сам Кіліан записав своє ім'я на табло. В паралельному матчі Брюгге намагався протистояти Реалу і бельгійцям це непогано вдавалось. На початоку другого тайму команди швидко обмінялись голами, але останнє слово було все таки за гостями, голи Вінісіуса та Модріча зафіксували підсумковий рахунок 1:3. В групі A ПСЖ та Реал крокують в плей-офф, бельгійці зіграють в ЛЄ.

Невдахи групи B Олімпіакос та Црвена Звезда розігрували між собою путівку у Лігу Європи. Протягом усього поєдинку господарі діяли значно гостріше, але реалізація підводила греків. Лише під завісу матчу завдяки реалізованому пенальті Ель-Арабі, господарі зуміли здобути таку важливу перемогу. Баварія та Тоттенхем посіли перше і друге місця у групі B відповідно, залишивши Лігу Європи для Олімпіакоса.

Байєру потрібно було перемагати Ювентус, щоб мати шанс зачепитись за друге місце, але німці ним не скористались. Кріштіану Роналду після перерви відкрив рахунок, а перед фінальним свистком Ігуаїн зафіксував впевнену перемогу мадридців. Атлетіко на класі переграв московський Локомотив. Вже на другій хвилині Тріпп'єр міг відкривати рахунок, але не зумів реалізувати пенальті. Проте голи Феліша та Феліпе залишили росіян на останній сходинці у групі. Ювентус та Атлетіко ще покажуть себе весною в ЛЧ, а третю сходинку забрав собі Байєр.

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