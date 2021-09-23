Легенда сборной Бразилии и Реала Роналдо выступил "за все хорошее и против всего плохого".

"Как президент Вальядолида я бы не хотел, чтобы Ла Лига теряла свою мощь и влияние. Но я не думаю, что с Суперлигой чемпионат потерял бы это.

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Для меня внутренние чемпионаты по-прежнему остаются основой футбола. Болельщики идут на большие жертвы, покупая абонементы и приходя на игры еженедельно. Между ними и командами существует уже семейные связи.

Я надеюсь и верю, что Суперлига не повлияет на внутренние соревнования. Это то, ради чего живут маленькие клубы из середины таблицы.

Некоторые команды играют в еврокубках, и это правильно, что люди понимают, футбольная индустрия – это индустрия спорта и развлечений. Нам нужно всем вместе составить план на будущее.

Если взглянуть на идею Суперлиги - это неплохая идея. Фанаты хотят видеть самые лучшие матчи. Любители футбола хотя видеть игры Реала против Милана или Интера, против Манчестер Сити и ПСЖ. Мы хотим видеть такие матчи и не ждать четвертьфинала или полуфинала турнира.

Нашей индустрии не хватает диалога. Присутствует страх оказаться не в центре внимания, у каждого есть свои интересы, которые нужно защищать. Я думаю, что самым влиятельным людям футболу нужно встретиться и поговорить, чтобы прийти к соглашению, которе заставит всех думать, что они вышли победителями из этой ситуации.

Болельщики – это наше наследие, футбол такой, какой он есть - потому что фанаты его смотрят. Мы должны стараться улучшать наш продукт и предлагать лучшие условия, предлагать лучшие матчи.

Я не думаю, что ключевое решение или стратегию могут выработать лишь несколько человек, и на этом все. Сегодня фанаты очень вовлечены в процесс. Мы видели протесты против Суперлиги в Англии, вероятно, потому что все плохо организовали и объяснили.

Считаю, что у идеи есть потенциал, что в ближайшем будущем у клубов и болельщиков появятся нововведения, и поддерживать их – нормально", – цитирует Роналдо The Athletic.

Напомним, 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги, которая просуществовала всего 2 дня. Главным инициатором скандального турнира был президент Реала Флорентино Переса.

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