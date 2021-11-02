Барселона стала жертвою тролінгу українських вболівальників по приїзду до Києва.

Ліонель Мессі та Рональд Куман / фото з відкритих джерел

Вболівальники вигукували імена Ліонеля Мессі та Рональда Кумана поблизу готеля Hilton, де зупинилась Барселона перед матчем з Динамо у Києві, повідомляє El Partidazo de Cope.

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Нагадаємо, ні знаменитого аргентинця, ані нідерландського фахівця вже немає у клубі. Лео покинув каталонців ще влітку, а Куман був звільнений з посади головного тренера Барселони після поразки від Райо Вальєкано.

До слова, кияни зіграють з каталонцями вже сьогодні, 2 листопада. Початок зустрічі о 22:00.

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