Фанати Барселони очікували на Мессі та Кумана в Києві – відео тролінгу каталонців
11:12 - Читать на русском
Барселона стала жертвою тролінгу українських вболівальників по приїзду до Києва.
Вболівальники вигукували імена Ліонеля Мессі та Рональда Кумана поблизу готеля Hilton, де зупинилась Барселона перед матчем з Динамо у Києві, повідомляє El Partidazo de Cope.
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Нагадаємо, ні знаменитого аргентинця, ані нідерландського фахівця вже немає у клубі. Лео покинув каталонців ще влітку, а Куман був звільнений з посади головного тренера Барселони після поразки від Райо Вальєкано.
До слова, кияни зіграють з каталонцями вже сьогодні, 2 листопада. Початок зустрічі о 22:00.
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