Фанаты Барселоны ожидали Месси и Кумана в Киеве – видео троллинга каталонцев
11:15 - Читати українською
Барселона стала жертвой троллинга украинских болельщиков по приезду в Киев.
Болельщики выкрикивали имена Лионеля Месси и Рональда Кумана рядом с гостиницей Hilton, где остановилась Барселона перед матчем с Динамо в Киеве. El Partidazo de Cope.
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Напомним, ни знаменитый аргентинец, ни нидерландский специалист уже нет в клубе. Лео покинул каталонцев еще летом, а Куман был уволен с должности главного тренера Барселоны после поражения от Райо Вальекано.
К слову, киевляне сыграют с каталонцами уже сегодня, 2 ноября. Начало встречи в 22:00.
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