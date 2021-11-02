Болельщики выкрикивали имена Лионеля Месси и Рональда Кумана рядом с гостиницей Hilton, где остановилась Барселона перед матчем с Динамо в Киеве. El Partidazo de Cope.

Динамо – Барселона: анонс матча Лиги чемпионов

Напомним, ни знаменитый аргентинец, ни нидерландский специалист уже нет в клубе. Лео покинул каталонцев еще летом, а Куман был уволен с должности главного тренера Барселоны после поражения от Райо Вальекано.

К слову, киевляне сыграют с каталонцами уже сегодня, 2 ноября. Начало встречи в 22:00.

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