Ель Класіко і Баварія проти ПСЖ – результати жеребкування плей-офф жіночої ЛЧ
23:15 - Читать на русском
Сьогодні відбулося жеребкування чвертьфіналів і півфіналів жіночої Ліги чемпіонів 2021/22.
Чвертьфінали:
Реал – Барселона
Арсенал – Вольфсбург
Ювентус – Ліон
Баварія – ПСЖ
Перші матчі відбудуться 22-23 березня, а матчі-відповіді – 30-31 березня.
Півфінали:
Реал/Барселона – Арсенал/Вольфсбург
Ювентус/Ліон – Баварія/ПСЖ
Перші матчі відбудуться 23-24 квітня, а матчі-відповіді – 30 квітня і 1 травня.
Фінал запланований на 22 травня в Турині на Ювентус Стедіум.
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