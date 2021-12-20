Эль Класико и Бавария против ПСЖ – результаты жеребьевки плей-офф женской ЛЧ
23:24 - Читати українською
Сегодня состоялась жеребьевка четвертьфиналов и полуфиналов женской Лиги чемпионов 2021/22.
Четвертьфиналы:
Реал – Барселона
Арсенал – Вольфсбург
Ювентус – Лион
Бавария – ПСЖ
Первые матчи состоятся 22-23 марта, а ответные – 30-31 марта.
Полуфиналы:
Реал/Барселона – Арсенал/Вольфсбург
Ювентус/Лион – Бавария/ПСЖ
Первые матчи состоятся 23-24 апреля, а ответные – 30 апреля и 1 мая.
Финал намечен на 22 мая в Турине на Ювентус Стедиум.
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