Чемпіонат Румунії, 1-й тур

УТА Арад – Університатя Крайова – 3:3

Голи: Костаке, 81 (пен.), Поспєлов, 90+4, Роман Алін, 90+13 – Романчук, 13, Баярам, 19 (пен.), Іван, 49

У рамках 1-го туру чемпіонату Румунії Університатя Крайова втратила перемогу в поєдинку з УТА Арад, ведучи 3:0.

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Рахунок у матчі відкрив український захисник Олександр Романчук, який нещодавно приєднався до Університаті з Кривбаса. Після подачі з кутового він головою переправив м'яч у ворота суперника – це дебютний гол для Олександра у складі нового клубу.

Після цього партнери українця ще двічі вразили ворота господарів, однак у другому таймі УТА Арад зуміла відігратись і вирвати нічию – 3:3. У камбеку взяв участь і ще один українець – Дмитро Поспєлов, який нещодавно приєднався до УТА Арад із Уніреї.

Нагадаємо, Романчук – вихованець івано-франківського Прикарпаття. Виступав за Львів, другу команду Динамо і угорський Дебрецен. Саме звідти за 300 тисяч євро він перейшов у Кривбас влітку 2024 року.

А от Поспєлов є вихованцем одеського футболу, більшу частину кар’єри провів в Україні, а у 2023 році перебрався до Уніреї, звідки й перейшов до нинішнього клубу. Центрбек за минулий сезон і перший тур Суперліги Румунії вже має в активі 7 голів і 1 асист – неймовірно результативний показник для захисника.

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