У віці 35 років воротар Брюгге Сімон Міньйоле ухвалив рішення про завершення міжнародної кар'єри. Про це інформує офіційний сайт Королівської бельгійської футбольної асоціації.

Бронзовий призер чемпіонату світу оголосив про завершення міжнародних виступів

Міньйоле встиг зіграти за "червоних дияволів" усього лише 35 матчів. Він дебютував за збірну 25 березня 2011 року під керівництвом Жоржа Лекенса в переможному для своєї команди матчі над Австрією (2:0).

Міньйоле представляв збірну Бельгії на трьох чемпіонатах світу (у 2014, 2018 і 2022 роках) і двох чемпіонатах Європи (у 2016 і 2020 роках). Однак Сімон так і не зміг витіснити з основного складу Тібо Куртуа.