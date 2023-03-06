Алдервейрелд у своєму твіттері виклав відео з епізодами своїх виступів за збірну Бельгії, повідомивши, що він більше не гратиме за національну команду.

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"З дитинства я мріяв грати за збірну. Дуже вдячний за те, що ця мрія стала реальністю. Через 14 років я можу озирнутися і побачити, що провів 127 матчів за Бельгію, зіграв на трьох чемпіонатах світу і двох чемпіонатах Європи. Все це залишило нескінченну кількість спогадів.

З болем у серці я оголошую, що завершую кар'єру в збірній Бельгії. Я віддавав збірній усі фізичні та ментальні сили з дебюту в 2009 році. Прийшов час частіше бувати з моєю неймовірною сім'єю і повністю сконцентруватися на виступах за Антверпен.

Дуже складне рішення, але дуже правильне для мене в цей момент. Хочу подякувати всім партнерам і тренерам збірної за незабутні моменти, які ми розділили один з одним. Без вас усе це не було б можливим. І я хотів би звернутися до вболівальників. Ви завжди були поруч. Дякую за підтримку. Я ніколи вас не забуду", – зазначив Алдервейрелд у відеоролику.

Додамо, що Тобі відіграв за збірну Бельгії 127 поєдинків, у яких відзначився 5 голами та 12 результативними передачами.

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