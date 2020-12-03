Форвард Динамо Жерсон Родрігес отримав цінний подарунок після матчу 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Ювентуса.

Жерсон обмінявся футболками із Роналду після зустрічі Ювентуса та Динамо у Лізі чемпіонів, чим люксембуржець поділився у своєму Instagram.

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"Дякую, Король", – саме так підписав світлину нападник Динамо із футболкою знаменитого португальця.

Нагадаємо, кияни розгромно програли Ювентусу (0:3) та залишились на третьому місці групи G, маючи в активі 1 очко. Роналду ж відзначився одним із голів у ворота Бущана.

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