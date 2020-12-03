"Спасибо, король": Жерсон Родригес похвастался футболкой от Роналду
11:37 - Читати українською
Форвард Динамо Жерсон Родригес получил ценный подарок после матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против Ювентуса.
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Жерсон обменялся футболками с Роналду после встречи Ювентуса и Динамо в Лиге чемпионов, чем люксембуржец поделился в своем Instagram.
Ювентус – Динамо – 3:0 – видео голов и обзор матча
"Спасибо, Король", – именно так подписал фотографию нападающий Динамо с футболкой знаменитого португальца.
Напомним, киевляне разгромно проиграли Ювентусу (0:3) и остались на третьем месте группы G, имея в активе 1 очко. Роналду же отметился одним из голов в ворота Бущана.
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